Елена Синица Дмитрий Макаров назначен начальником Пермской таможни Ранее он возглавлял Калужскую таможню Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Макаров. Фото: Калужская таможня

Новым начальником Пермской таможни назначен Дмитрий Макаров. Соответствующий приказ был подписан 2 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Службу в таможенных органах Дмитрий Макаров начал в 2002 году в должности инспектора Обнинского таможенного поста Калужской таможни. С апреля 2010 по январь 2018 года был назначен на должность первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю Калужской таможни. С января 2018 года по февраль 2021 года возглавлял Калужскую таможню.

Напомним, с 2016 по 2020 год Пермскую таможню возглавлял Сергей Пашкин. Начиная с 14 декабря он назначен начальником Минераловодской таможни. И. о. начальника Пермской таможни был Олег Хиюзов.

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