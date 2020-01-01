Экс-руководитель Пермской таможни возглавил таможню в Минеральных Водах Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Пашкин. Фото: пресс-служба минераловодской таможни

Начальником Минераловодской таможни с 14 декабря назначен Сергей Пашкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В его юрисдикцию будут входить пять регионов: Ставропольский край, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Чечня.

Напомним, Пашкин возглавлял Пермскую таможню с 2016 по 2020 год.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», Пермскую таможню может возглавить Дмитрий Макаров, который сейчас занимает аналогичную должность в Калуге. В данный момент и. о. начальника Пермской таможни является Олег Хиюзов.

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