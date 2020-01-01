Елена Синица В Прикамье поступило свыше 20 тыс. новых доз вакцины от COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В Пермский край поступило 20 160 доз вакцины от коронавируса. Это самая крупная партия с начала поставок. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём Instagram-аккаунте.

Так, в КБ им. Вагнера (Березники) отправится 1 тыс. доз, в Чусовскую больницу — 500, в ЦРБ Осы — 220, Верещагино — 300, Чердыни — 140. Всего в списке 47 краевых медучреждений. Отмечается, что до конца недели ожидается ещё одно крупное поступление.

По данным краевого минздрава, за прошедшую неделю в медицинских учреждениях края первым компонентом вакцины привились 3772 человека, ещё 1310 — вторым.

Самой многочисленной группой населения среди вакцинированных являются люди в возрасте 60 лет и старше: за неделю прививки сделали с более 1,6 тыс. представителей группы риска, с начала иммунизации — более 4 тыс. Также за семь дней привились около 350 медицинских работников (за весь период — более 3 тыс.), более 400 работников промышленных предприятий и около 150 пациентов с хроническими заболеваниями.

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