«Азот» направит на благоустройство 105 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2021 году выделит 105 млн руб. на реализацию программы благоустройства и улучшение условий труда работников. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Программа благоустройства направлена на восстановление дорог, зданий и сооружений, а также ремонт бытовых помещений филиала. За последние несколько лет территория завода — а это около 200 га — заметно обновилась. Только в 2020 году преобразились бытовки во всех отделениях цеха пароводоснабжения и технологических коммуникаций, административном здании цеха погрузки продукции, заканчиваются строительно-монтажные работы в ремонтно-производственном управлении. Заменено 4 тыс. кв. м оконных блоков.

Масштабные ремонтные работы прошли в корпусе №171, в котором в скором времени расположится отдел технического контроля. Здание, общей площадью более 2 тыс. кв. м, полностью перепрофилируют для отдела технического контроля.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В конце января 2021 года после масштабного ремонта распахнул свои двери обновлённый отдел кадров. Украшают интерьер яркие фотообои, на которых изображены промышленная панорама филиала «Азот» и фирменный элемент компании — молекула «УРАЛХИМ». В целом в 2021 году на промышленной площадке обновят бытовки цехов карбамида, переработки газов, контрольно-измерительных приборов и складского хозяйства. Будут отремонтированы центральные пункты управления цеха карбамида и цеха №3 — водоустойчивой аммиачной селитры. Также запланирован частичный ремонт проезда главной дороги на промышленной площадке.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Для нас важно уделять внимание не только производственным объектам, но и социально значимым. Работа в этом направлении ведётся постоянно, из года в год. К примеру, в ближайшее время, планируется завершить ремонт пожарно-спасательной части №24. Также в год 80-летия начала Великой Отечественной войны на предприятии начались работы по реконструкции обелиска памяти бойцов-азотчиков. Ведутся работы и в корпоративном музее. Он будет работать на базе ДК им. Ленина КСЦ «Азот». Музей откроет свои двери в 2022 году, юбилейном для завода и города Березники.

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