На неделе в Перми похолодает до -29°
Самая холодная ночь ожидается со вторника на среду
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Наступившая рабочая неделя, с 8 по 12 февраля, в Перми ожидается морозной.
Как сообщает ВЕТТА, самая холодная дневная температура ожидается в понедельник и вторник — до -25°. Самая холодная ночь — на среду, когда температура опустится до -29°.
Начиная с четверга анонсируется постепенное потепление.
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