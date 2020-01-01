На неделе в Перми похолодает до -29° Самая холодная ночь ожидается со вторника на среду Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Наступившая рабочая неделя, с 8 по 12 февраля, в Перми ожидается морозной.

Как сообщает ВЕТТА, самая холодная дневная температура ожидается в понедельник и вторник — до -25°. Самая холодная ночь — на среду, когда температура опустится до -29°.

Начиная с четверга анонсируется постепенное потепление.

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