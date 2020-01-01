В Пермском крае за сутки выявлено 276 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 276 новых случаев заражения COVID-19. Из них 38 человек проходят лечение в больницах, 238 — амбулаторно на дому. В числе новых инфицированных 107 мужчин, 169 женщин. Среди заболевших — четверо детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 41 757. Умерли от коронавируса за сутки 14 человек, от сопутствующих заболеваний — пять. Всего с начала пандемии в крае скончались 2599 человек, из них COVID-19 стал причиной смерти в 1510 случаях. Выздоровели за сутки 333 человека, общее число излечившихся составило 34 534 человека.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.