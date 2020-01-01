Строительство новой трассы в Перми начнётся во втором квартале 2021 года Дорога свяжет микрорайоны Садовый, Висим, Запруд и Вышку-2 Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти продолжат реализацию проекта по строительству трассы ТР-53, связывающей микрорайоны Садовый, Висим, Запруд и Вышку-2.

Проект первого этапа новой трассы разработал институт «Гипростроймост-Санкт-Петербург». Как рассказал во время прямого эфира 6 февраля глава региона Дмитрий Махонин, экспертиза проекта должна завершиться во втором квартале этого года, после чего начнётся строительство.

«Во втором квартале этого года мы ждём выхода из Государственной экспертизы проекта подрядчика и реализуем его. Он достаточно капиталоёмкий, дорогой, но всё равно его надо делать. Первый этап сделать, а дальше второй этап», — пояснил Дмитрий Махонин.

Напомним, проект — трасса ТР-53 — был разработан после закрытия железнодорожного сообщения между станциями Пермь I и Пермь II как альтернатива Соликамскому тракту. Новая трасса пройдёт от ул. Старцева через проспект Октябрят и ул. Восстания. Её будут строить в два этапа. Сначала будет сделан участок дороги от улиц Старцева и Уинской до ул. Восстания протяжённостью 2,5 км.

Затем начнётся строительство дороги от ул. Восстания до выхода на ул. Соликамскую, с пересечением улиц Лядовской и Целинной, длиной более 7,5 км. Дорога планируется четырёхполосной в каждом направлении.

Стоимость проектирования и строительства трассы составит 3,2 млрд руб. Ввести её в эксплуатацию планируется в 2023 году. После завершения строительства городские власти пообещали запустить по трассе ТР-53 новые автобусные маршруты.

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