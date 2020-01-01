Детская поликлиника в Кировском районе Перми будет достроена в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Один из проблемных объектов социальной инфраструктуры — детская поликлиника в Кировском районе Перми — стал предметом отдельного обсуждения в ходе прямого эфира губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По словам Дмитрия Махонина, проблема с объектом возникла не сейчас, а ещё в 2019 году.

Напомним, краевое управление капитального строительства объявило аукцион на корректировку проектной документации в декабре 2020 года. Основной причиной затянувшегося строительства стало нарушение технологии работ во время строительства объекта, из-за чего потребовалось детальное изучение конструктивов здания, а впоследствии — и его перепроектирование. Новый подрядчик должен завершить все работы в 2021 году.

В поликлинике на ул. Шишкина, 20 будут обслуживаться около 21 тыс. пациентов. Общая площадь медучреждения составляет более 5 тыс. кв. м, она рассчитана на 350 посещений в смену. В поликлинике будут вести приём педиатры и 15 узких специалистов, будут кабинет неотложной помощи, лаборатория и отделение функциональной диагностики. Также будет организована медицинская помощь в условиях дневного стационара по педиатрическому и ЛОР-профилю. В медучреждении будут установлены современный цифровой рентген-аппарат и два аппарата УЗИ высокого класса.

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