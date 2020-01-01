Объявлен конкурс на корректировку проекта строительства детской поликлиники в Кировском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управлением капитального строительства Пермского края (УКС) объявлен конкурс на корректировку проектной документации по строительству детской поликлиники в Кировском районе Перми. На работы отводится 190 дней. Планируется, что проектировщики смогут начать корректировку проекта в феврале 2021 года и завершить в сентябре, сообщают в краевом минстрое.

Начальная (максимальная) цена контракта — 7,003 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 января.



Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что долгострой поликлиники — одна из самых острых проблем Кировского района, и она должна быть решена до конца 2021 года. «Поликлинику жители очень ждут, их ожидания должны быть оправданы. Строительство детских поликлиник в городе держу на особом контроле. Это значимые социальные объекты, которые помогут оказывать медицинскую помощь жителям Прикамья на высоком уровне», — прокомментировал глава региона.



Напомним, в октябре 2019 года с недобросовестным подрядчиком был расторгнут контракт на строительство поликлиники. После этого потребовалось провести обследование технического состояния объекта. Специалисты проверили соответствие выполненных строительных работ нормативным требованиям к детским медицинским учреждениям, в том числе утверждённым уже после начала строительства. Обследование показало, что для продолжения строительных работ необходимо провести корректировку проекта. После этого новый подрядчик сможет качественно достроить поликлинику с учётом всех требований.



Отметим, что после расторжения контракта с подрядчиком «Инжстрой» УКС добился его включения в реестр недобросовестных поставщиков. Организация не получит новых контрактов в Пермском крае. В судебном порядке с компании взыскиваются ущерб, пени и не отработанный аванс.



Напомним, в поликлинике на ул. Шишкина, 20 будут обслуживаться около 21 тыс. маленьких пациентов. Общая площадь медучреждения составляет более 5 тыс. кв. м, она рассчитана на 350 посещений в смену. В поликлинике будут вести приём педиатры и порядка 15 узких специалистов, будет кабинет неотложной помощи, лаборатория и отделение функциональной диагностики. Также будет организована медицинская помощь в условиях дневного стационара по педиатрическому и ЛОР профилям. В медучреждении будут установлены современный цифровой рентген-аппарат и два аппарата УЗИ высокого класса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.