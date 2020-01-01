В Пермском крае уже к осени от коронавируса будут привиты 1,2 млн человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе прямого эфира 6 февраля озвучил планы по вакцинации от коронавируса в Пермском крае. Всего к осени вакцину должны получить 1,2 млн жителей региона. По последним данным, в Пермский край поступило больше 20 тыс. доз вакцины от коронавируса, 11 тыс. доз уже использованы.

«Есть шероховатости, не все пациенты, например, приписаны к поликлиникам, где проходит вакцинация. В связи с чем было принято решение — перераспределять вакцину», — пояснил Дмитрий Махонин.

Напомним, сейчас вакцинацией занимаются 47 медучреждений. Среди них четыре частных: ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» и ООО МК «УралМед».

Также вакцина поступила в территории: Пермский район, медучреждения Чернушки, Краснокамска, Нытвы, Добрянки, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Березников, Кунгура, Кудымкара, Чайковского, Оханска, Частых, Ильинского, Осы, Барды, Елово, Кишерти, Суксуна, Берёзовки, Орды, Верещагино, Очёра, Карагая, Сивы, Большой Сосновы, Горнозаводска, Чердыни, Красновишерска, Куеды, Октябрьского, Уинского, Губахи и Гайн.

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