Елена Лодыгинажурналист
В Пермском крае выявлено 280 новых случаев заражения COVID-19
Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае. За предыдущие сутки в регионе выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 55 человек госпитализированы, 225 — проходят лечение амбулаторно.
Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни — 0,98. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в возрасте от 30 до 49 лет — 82 человека. В возрасте 50–64 лет — 71 человек, и 69 заболевших — старше 65 лет.
Общее число инфицированных в регионе достигло 41 481 человек.
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