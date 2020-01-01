Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлено 280 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае. За предыдущие сутки в регионе выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 55 человек госпитализированы, 225 — проходят лечение амбулаторно.

Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни — 0,98. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в возрасте от 30 до 49 лет — 82 человека. В возрасте 50–64 лет — 71 человек, и 69 заболевших — старше 65 лет.

Общее число инфицированных в регионе достигло 41 481 человек.

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