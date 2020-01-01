Елена Лодыгина журналист Администрация потратит 1,8 млн руб., чтобы выяснить уровень доверия пермяков к органам власти Социологические опросы будут проводиться во всех районах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Пермская мэрия объявила открытый конкурс на проведение комплексного социологического исследования на тему «Отношение жителей города к социально-экономической ситуации в городе и её изменениям». Начальная максимальная цена контракта составила 1,850 млн руб.

Целью исследования является изучение степени удовлетворённости населения качеством городской среды, а также услуг в социальной сфере. В основе опроса лежит также изучение уровня доверия населения к органам власти Перми и степени информированности пермяков о деятельности администрации.

Подрядчик должен собрать данные о характере и структуре занятости населения, особенностях социально-трудовых отношений, удовлетворённости работой, устойчивости трудового статуса (угроза безработицы), материальном статусе горожан (уровень оплаты, доходы семьи, материальный статус), с оценкой условий жизни в городе, в районе, микрорайоне в сравнении с другими территориями Перми. Представить данные по степени удовлетворённости предпринимателей Перми доступностью информационных ресурсов для развития бизнеса и выявить перспективные направления для развития информационных ресурсов.

Исследование будет проводиться в пять этапов. На первом подрядчик должен разработать и утвердить программы по следующим темам: «Уровень удовлетворённости качеством и доступностью услуг в социальной сфере: проблемы, ожидания», «Уровень удовлетворённости качеством и комфортом городской среды: проблемы, ожидания», «Малый и средний бизнес», «Уровень доверия к органам власти города Перми и степень информированности о деятельности органов власти: проблемы, ожидания».

На следующих этапах — провести опросы, собрать и проанализировать данные. Целевая аудитория — жители Перми от 18 лет и старше. Опрос будет проводиться во всех районах города. Подрядчик должен задействовать не менее 20 интервьюеров по каждой теме исследования. Все работы должны быть проведены в течение 270 календарных дней. Итоги открытого конкурса на выбор подрядчика будут подведены 11 марта.

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