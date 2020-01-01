Елена Лодыгинажурналист
Администрация потратит 1,8 млн руб., чтобы выяснить уровень доверия пермяков к органам власти
Социологические опросы будут проводиться во всех районах Перми
Пермская мэрия объявила открытый конкурс на проведение комплексного социологического исследования на тему «Отношение жителей города к социально-экономической ситуации в городе и её изменениям». Начальная максимальная цена контракта составила 1,850 млн руб.
Целью исследования является изучение степени удовлетворённости населения качеством городской среды, а также услуг в социальной сфере. В основе опроса лежит также изучение уровня доверия населения к органам власти Перми и степени информированности пермяков о деятельности администрации.
Подрядчик должен собрать данные о характере и структуре занятости населения, особенностях социально-трудовых отношений, удовлетворённости работой, устойчивости трудового статуса (угроза безработицы), материальном статусе горожан (уровень оплаты, доходы семьи, материальный статус), с оценкой условий жизни в городе, в районе, микрорайоне в сравнении с другими территориями Перми. Представить данные по степени удовлетворённости предпринимателей Перми доступностью информационных ресурсов для развития бизнеса и выявить перспективные направления для развития информационных ресурсов.
Исследование будет проводиться в пять этапов. На первом подрядчик должен разработать и утвердить программы по следующим темам: «Уровень удовлетворённости качеством и доступностью услуг в социальной сфере: проблемы, ожидания», «Уровень удовлетворённости качеством и комфортом городской среды: проблемы, ожидания», «Малый и средний бизнес», «Уровень доверия к органам власти города Перми и степень информированности о деятельности органов власти: проблемы, ожидания».
На следующих этапах — провести опросы, собрать и проанализировать данные. Целевая аудитория — жители Перми от 18 лет и старше. Опрос будет проводиться во всех районах города. Подрядчик должен задействовать не менее 20 интервьюеров по каждой теме исследования. Все работы должны быть проведены в течение 270 календарных дней. Итоги открытого конкурса на выбор подрядчика будут подведены 11 марта.
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