Елена Лодыгина журналист Пермская администрация выдала разрешение на реконструкцию манежа «Спартак» Поделиться Поделиться Твитнуть

проект манежа

Администрация Перми

МАУ «Физкультурно-спортивный центр «Спартак» получил от департамента градостроительства и архитектуры Перми разрешение на реконструкцию манежа. Разрешение было выдано ещё 8 октября 2020 года. Общая площадь объекта составляет 10,3 тыс. кв. м. Среди особых условий указано, что застройщик должен выполнить мероприятия по обеспечению доступности объекта для маломобильных граждан.

Напомним, аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» должны были объявить в январе этого года. Стоимость работ оценена в 562,6 млн руб. Соответствующая сумма заложена в городском бюджете на 2021–2023 годы.

Проект реконструкции здания манежа был разработан в феврале 2020 года. На первом этаже здания будут размещены беговые дорожки по 200 м со скруглениями по радиусу, две легкоатлетические дорожки по 110 м, сектор для толкания ядра, площадка для прыжков в длину, трибуны, судейская комната, комментаторская кабина, тренажёрный зал с раздевалками и конференц-зал. Фасад здания перекрасят в яркие цвета.

Пермская администрация приобрела манеж с торгов в 2018 году за 160 млн руб. Спортивный объект площадью 10,2 тыс. кв. м входил в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Магнит-Инвест». Основным кредитором общества является АКБ «Экопромбанк», также признанный несостоятельным. В 2019 году администрация оценила разработку проекта реконструкции манежа «Спартак» в 11,5 млн руб.







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