Елена Лодыгина журналист Аукцион на реконструкцию манежа «Спартак» будет объявлен в январе 2021 года Стоимость работ оценена в 562,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

проект манежа

Администрация Перми

Реконструкция манежа «Спартак» начнётся уже в следующем году. Как сообщила на пленарном заседании гордумы в ходе «Часа депутата» заместитель главы Перми Людмила Гаджиева, аукцион на проведение работ будет объявлен в январе 2021 года.

Стоимость работ оценена в 562,6 млн руб. Соответствующая сумма заложена в пермском бюджете на 2021–2023 годы.

Напомним, ранее реконструкция манежа оценивалась в 255 млн руб., а конкурс на проведение работ планировалось объявить в 2020 году. В связи с чем у депутатов возникли вопросы о том, почему сроки переносились, а работы подорожали. По словам депутата гордумы Евгения Глезмана, такие ситуации недопустимы.

Ранее в ходе обсуждения данного вопроса на комитете по инвестициям и управлению муниципальным имуществом депутаты высказали сомнения, что 562,6 млн руб. — это конечная сумма по реконструкции манежа, посчитана ли она с учётом приобретения необходимого оборудования для оснащения спорткомплекса.

«Видимо, посчитано по минимуму, — высказал тогда предположение депутат Алексей Грибанов. — Нужно обязательно в конкурсной документации заложить требования к подрядчику по опыту работы».

Напомним, проект реконструкции здания манежа был разработан в феврале 2020 года. На первом этаже здания будут размещены беговые дорожки длиной 200 м со скруглениями по радиусу, две легкоатлетических дорожки по 110 м, сектор для толкания ядра, площадка для прыжков в длину, трибуны, судейская комната, комментаторская кабина, тренажёрный зал с раздевалками и конференц-зал. Фасад здания перекрасят в яркие цвета.

Пермская администрация приобрела манеж с торгов в 2018 году за 160 млн руб. Спортивный объект площадью 10,2 тыс. кв. м входил в конкурсную массу обанкротившегося ООО «Магнит-Инвест». Основным кредитором общества является АКБ «Экопромбанк», также признанный несостоятельным. В 2019 году администрация оценила разработку проекта реконструкции манежа «Спартак» в 11,5 млн руб.

современное состояние манежа

Архив ИД «Компаньон»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.