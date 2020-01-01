За сутки от COVID-19 вакцинированы 1,3 тыс. жителей Пермского края
Это самый крупный показатель с начала массовой вакцинации
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По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в медучреждениях Пермского края хотя бы один из компонентов вакцины от коронавируса «Спутник V» поставлен 1319 жителям.
Из них 932 человека вакцинированы первым компонентом, 387 — вторым.
Итого с начала вакцинации первым компонентом привиты 11 258 жителей края, вторым — 2830.
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