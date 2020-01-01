Елена Лодыгина журналист Краевая клиническая больница заплатит 3,2 млн руб. морального вреда за смерть роженицы Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Ленинский районный суд Перми частично удовлетворил исковые требования Владимира Зуева, требовавшего взыскать с Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) 12 млн руб. за смерть жены. Как сообщил источник «Нового компаньона», мужчине удалось отсудить 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда для ребёнка и 1,7 млн руб. моральной компенсации для себя. Решение было вынесено 3 февраля 2021 года.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Пермского края, больница намерена обжаловать приговор во всех инстанциях.

Напомним, это уже второй иск к больнице по данному поводу. Ранее мать погибшей женщины требовала взыскать с ПККБ 3 млн руб. моральной компенсации. В итоге судья снизила сумму компенсации до 1,5 млн руб.

Представители ПККБ в суде не раз заявляли, что с иском не согласны. Профессиональное медицинское сообщество не раз заявляло о том, что помощь беременной двойней женщине была оказана в полном объёме согласно всем нормативным документам. Однако Ленинский районный суд приговорил врачей к 2,5 года ограничения свободы каждую и лишил права заниматься профессиональной деятельностью на тот же срок. Позже Пермский краевой суд пересмотрел решение первой инстанции и, руководствуясь ст. 78 УК РФ, освободил врачей от наказания в связи с истечением срока исковой давности. В данный момент решение по уголовному делу обжалуется в Верховном суде РФ.

По данному делу были проведены две комплексные судебно-медицинские экспертизы. При этом суд принял во внимание только лишь экспертизу Российского центра судебно-медицинской экспертизы, где говорилось о необходимости проведения хирургической коррекции шейки матки беременной женщине. Доводы этой экспертизы неоднократно подвергались сомнению в ходе судебного разбирательства. Так, например, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, член-корреспондент РАН Виктор Радзинский в судебном заседании заявил о том, что данная манипуляция пациентке была противопоказана. Кроме того, многочисленные ходатайства о проведении ещё одной экспертизы, которая разрешила бы спор между двумя диаметрально противоположными экспертизами, не были удовлетворены.

Отметим, роженица умерла в декабре 2017 года. Незадолго до этого она поступила в отделение патологии беременности Пермского краевого перинатального центра с угрозой сверхранних преждевременных родов.

Беременность удалось сохранить. Однако в ночь на 3 декабря, когда срок беременности составлял 27 недель, её самочувствие резко ухудшилось. Появились рвота, температура, развился сепсис. Впоследствии произошла внутриутробная гибель плодов, женщина была родоразрешена, но впоследствии скончалась.

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