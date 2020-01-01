Елена Лодыгинажурналист
Краевая клиническая больница заплатит 3,2 млн руб. морального вреда за смерть роженицы
Ленинский районный суд Перми частично удовлетворил исковые требования Владимира Зуева, требовавшего взыскать с Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) 12 млн руб. за смерть жены. Как сообщил источник «Нового компаньона», мужчине удалось отсудить 1,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда для ребёнка и 1,7 млн руб. моральной компенсации для себя. Решение было вынесено 3 февраля 2021 года.
Как пояснили в министерстве здравоохранения Пермского края, больница намерена обжаловать приговор во всех инстанциях.
Напомним, это уже второй иск к больнице по данному поводу. Ранее мать погибшей женщины требовала взыскать с ПККБ 3 млн руб. моральной компенсации. В итоге судья снизила сумму компенсации до 1,5 млн руб.
Представители ПККБ в суде не раз заявляли, что с иском не согласны. Профессиональное медицинское сообщество не раз заявляло о том, что помощь беременной двойней женщине была оказана в полном объёме согласно всем нормативным документам. Однако Ленинский районный суд приговорил врачей к 2,5 года ограничения свободы каждую и лишил права заниматься профессиональной деятельностью на тот же срок. Позже Пермский краевой суд пересмотрел решение первой инстанции и, руководствуясь ст. 78 УК РФ, освободил врачей от наказания в связи с истечением срока исковой давности. В данный момент решение по уголовному делу обжалуется в Верховном суде РФ.
По данному делу были проведены две комплексные судебно-медицинские экспертизы. При этом суд принял во внимание только лишь экспертизу Российского центра судебно-медицинской экспертизы, где говорилось о необходимости проведения хирургической коррекции шейки матки беременной женщине. Доводы этой экспертизы неоднократно подвергались сомнению в ходе судебного разбирательства. Так, например, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, член-корреспондент РАН Виктор Радзинский в судебном заседании заявил о том, что данная манипуляция пациентке была противопоказана. Кроме того, многочисленные ходатайства о проведении ещё одной экспертизы, которая разрешила бы спор между двумя диаметрально противоположными экспертизами, не были удовлетворены.
Отметим, роженица умерла в декабре 2017 года. Незадолго до этого она поступила в отделение патологии беременности Пермского краевого перинатального центра с угрозой сверхранних преждевременных родов.
Беременность удалось сохранить. Однако в ночь на 3 декабря, когда срок беременности составлял 27 недель, её самочувствие резко ухудшилось. Появились рвота, температура, развился сепсис. Впоследствии произошла внутриутробная гибель плодов, женщина была родоразрешена, но впоследствии скончалась.
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