Елена Лодыгина журналист Родственники погибшей пациентки взыскивают с Пермской краевой больницы 3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение гражданского иска родственницы погибшей пациентки к Пермской краевой клинической больнице. Женщина требует взыскать с больницы 3 млн руб. за гибель своей дочери.

Пациентка умерла в декабре 2017 года. Она поступила в отделение патологии беременности Пермского краевого перинатального центра в ноябре 2017 года с угрозой сверхранних преждевременных родов. Беременность удалось сохранить. Однако в ночь на 3 декабря, когда срок беременности составлял 27 недель, самочувствие пациентки ухудшилось. Появились рвота, температура, развился сепсис. Впоследствии произошла внутриутробная гибель плодов, женщина была родоразрешена, но впоследствии скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На скамье подсудимых оказались заведующая отделения патологии беременности Ольга Капизова и врач акушер-гинеколог Марина Пескова. Их обвинили в некачественном оказании медицинской помощи. Беременной двойней пациентке необходимо было провести хирургическую коррекцию шейки матки. Такие выводы были сделаны экспертами Российского центра судебно-медицинской экспертизы. Однако эти доводы неоднократно подвергались сомнению в ходе судебного разбирательства. Так, например, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, член-корреспондент РАН Виктор Радзинский в суде заявил о том, что данная манипуляция пациентке была противопоказана.

В конце прошлого года Ленинский районный суд приговорил врачей к 2,5 половиной годам ограничения свободы каждую и лишил права заниматься профессиональной деятельностью на тот же срок. Позже Пермский краевой суд пересмотрел решение первой инстанции и, руководствуясь ст. 78 УК РФ, освободил врачей от наказания в связи с истечением срока исковой давности.

Впоследствии пермские врачи обратились в Седьмой кассационный суд с намерением обжаловать обвинительный приговор. Дата заседания пока не известна.

В пятницу, 17 июля, в Ленинском районном суде состоялось предварительное заседание по гражданскому иску родственницы погибшей пациентки. Представители ПККБ заявили, что с иском не согласны, так как медицинская помощь беременной двойней женщине была оказана в полном объёме. На момент поступления в отделение патологии беременности она имела противопоказания к проведению хирургической коррекции шейки матки. Также один из представителей больницы пояснил, что в ходе судебного процесса будет решаться вопрос о привлечении судебно-медицинской экспертизы по качеству оказания медицинской помощи. Сумму ущерба в 3 млн руб. они считают чрезмерной.

Судья Светлана Войтко приняла решение — перенести сроки рассмотрения гражданского иска и назначила первое судебное заседание на сентябрь 2020 года, пока не будет рассмотрена кассационная жалоба.

«С приговором в уголовном процессе я не согласна, так как весь объём диагностической и лечебной помощи пациентке на этапе отделения патологии беременности был выполнен. Коррекция несостоятельности шейки матки на фоне очагов инфекции, имевшихся до данной беременности и на момент её наступления была противопоказана. Резкое ухудшение состояния и развитие сепсиса у беременной случилось в выходной, когда помощь оказывала дежурная бригада. Нами подана жалоба в Седьмой Кассационный суд, который, надеюсь, разберется в нашей невиновности», — рассказала Ольга Капизова.

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