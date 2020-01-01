Елена Синица ПГИК объявил о частичном выходе с дистанционного обучения В аудитории вернутся студенты третьего и четвёртого курсов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Творческие вузы, подведомственные Министерству культуры РФ, с 8 февраля могут возобновить работу в очном формате с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, о частичном возвращении к традиционному обучению «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Пермского государственного института культуры (ПГИК).

Начиная с 8 февраля к очному обучению вернутся третьи и четвёртые курсы, в онлайн-формате продолжат обучение первые и вторые курсы. Отмечается, что решение касается студентов всех уровней подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура) очной и очно-заочной форм обучения.

Также в вузе пояснили, что у третьих и четвёртых курсов общенаучные дисциплины продолжатся в дистанционном формате.

Напомним, с 8 февраля также выйдет с дистанта часть студентов Пермского классического университета. К очному обучению возвращаются бакалавры первого и четвёртого курсов, студенты специалитета первого и пятого курсов, все студенты магистратуры и студенты выпускного курса колледжа профессионального образования. Студенты очно-заочной и заочной форм обучения продолжат учебный год в онлайн-формате. Кроме этого, отмечается, что занятия, требующие специального оборудования, будут проводиться в аудиториях ПГНИУ. Преподаватели старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания продолжат проводить занятия дистанционно.

К очному обучению также вернётся ПГГПУ. Для студентов очной и очно-заочной форм обучения занятия будут проходить в группах до 30 человек, а для иностранных студентов, вернувшихся из-за рубежа, — при соблюдении двухнедельного карантина.

К традиционному обучению в малых группах с 8 февраля вернутся первые и вторые курсы ПГМУ. Студенты других курсов продолжат обучение в смешанном режиме, как это происходит и сейчас.

С 15 февраля к очному обучению вернётся и Пермский политех. Контактная аудиторная работа — студентов первых курсов бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Кроме этого, ранее в вузе уже вернулись к очному обучению магистранты второго года обучения, четвёртые курсы бакалавриата и пятые курсы специалитета.







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