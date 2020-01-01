Елена Синица В Перми прокуратура завершила проверку парковки, с которой в реку упал автомобиль с детьми Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Перми прокуратура завершила проверочные мероприятия на месте, где в ноябре 2020 года в результате скатывания автомобиля в р. Мулянку погибли женщина с ребёнком. Об этом сообщает «Рифей».

«Установлено, что земельный участок, расположенный по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 244б, переданный гражданину в аренду для организации отдыха и возведения спортивных некапитальных объектов, использовался не по назначению. В частности, не ограничивался проезд транспорта через данный участок, а также на нём располагалась несанкционированная парковка автотранспортных средств», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По итогу проверки прокуратура внесла представление руководителю департамента земельных отношений администрации Перми с требованием принять меры к расторжению договора аренды.

Напомним, происшествие случилось 15 ноября. Водитель автомобиля ВАЗ припарковал его на парковке около ТЦ «Кольцо» (Верхние Муллы), и когда ушёл в магазин, автомобиль скатился в Мулянку. Внутри находились жена водителя и две детей. В результате выжил только один ребёнок.

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