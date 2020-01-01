Оперштаб увеличил долю зрителей, которые могут посещать матчи профессиональных спорткоманд Заполняемость зала вместо 20% может достигать 50% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение увеличить долю зрителей на матчах профессиональных спортивных команд на территории Пермского края — с 20% от мест в зале до 50%.

Это объясняется тем, что в Прикамье шесть последних суток подряд не фиксируется увеличение заболеваемости коронавирусом. Решение принято и на фоне предстоящего большого спортивного события — отборочных матчей чемпионата Европы-2022 по баскетболу среди мужчин, которые пройдут в Перми.

Напомним, все отборочные матчи проходят в формате «пузыря», то есть все команды группы собираются в определённый отрезок времени в одном городе и проводят все игры там. Теперь очередь дошла и до Перми, где «пузырь» будет организован во второй половине февраля с участием сборных России, Италии, Эстонии и Северной Македонии.

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