Алексей Дёмкин: «Все замечания по остановкам подрядчик будет устранять за свой счёт» Врио главы Перми согласился с замечаниями губернатора по поводу некачественных остановочных павильонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 4 февраля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил объезд установленных в 2020 году остановочных комплексов, на качество части которых жаловались пассажиры. По итогам проверки он согласился с замечаниями жителей.

Врио главы Перми Алексей Дёмкин заверил, что к подрядчикам будут применены санкции.

«Замечания губернатора по поводу качества недавно установленных остановочных павильонов абсолютно справедливы. Остановки с отступлением от ГОСТа городу не нужны. Приёмочная комиссия с конца прошлого года приступила к проверке конструкций, были выявлены несоответствия требованиям контрактов. Начальник департамента транспорта доложил мне, что работа, выполненная с нарушением, не была принята, замечания подрядчик будет устранять за свой счёт. Оплата будет произведена только в случае устранения замечаний и приёмки работ. По требованию администрации города работа по устранению нарушений уже началась», — рассказал Алексей Дёмкин.

Отметим, что замечания к качеству были выявлены, в частности, на остановочных павильонах на ул. Революции, Куйбышева, Тургенева, Пушкина, Николая Островского.

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