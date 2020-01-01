Елена Лодыгина журналист Анастасия Крутень заявила о необходимости строительства поликлиники в ЖК «Арсенал» По словам министра здравоохранения, также необходима поликлиника в микрорайоне Висим Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Константин Долгановский

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень 4 февраля во время заседания гильдии частной медицины в Пермской торгово-промышленной палате заявила о том, что в Перми на сегодняшний день необходимы ещё две поликлиники: в ЖК «Арсенал» и в микрорайоне Висим.

«У нас огромная территория «Арсенала», но у нас там нет поликлиники. Там нужна поликлиника», — сообщила Анастасия Крутень во время заседания.

По её словам, на Висиме организовать поликлинику будет сложнее, так как ближайшее медучреждение находится на расстоянии менее 6 км. Один из вариантов — это организация поликлиники на первом этаже одного из зданий.

Отметим, что в той части города, где находится ЖК «Арсенал», ранее было объявлено о нехватке мест в школах. Поэтому застройщик — ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р» — построил в 2020 году школу на 1225 мест. Но она до сих пор не работает из-за судебных разбирательств между застройщиком и горадминистрацией.

Дети, которые должны были быть «приписаны» к новой школе (она должна была стать новым корпусом школы «Точка»), распределены по соседним учебным заведениям.

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