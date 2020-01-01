Мария Сыропятова Выкуп павильона в центре Перми обошёлся мэрии почти в 10 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Как стало известно «Новому компаньону», торговый павильон и земля под ним на перекрёстке ул. Петропавловской и Попова (около трамвайной остановки) обошёлся мэрии Перми в 9,7 млн руб., из которых 5,7 млн руб. — торговая конструкция, и 4 млн. руб. — участок.

Напомним, что юридически этот павильон состоит из четырёх объектов с адресами ул. Петропавловская, 77а, 77б и юго-восточнее Петропавловской, 77.

В 2019 году администрация Перми начала процедуру изъятия земель и недвижимости у предпринимателей. Под неё попали 63 земельных участка и объекта на них, большинство из которых использовались под торговлю.

Указанный павильон прошёл через процедуру одним из первых, поскольку собственники не стали оспаривать в судах цену выкупа. В мэрии подтвердили факт регистрации имущества и выплату средств за него ещё летом 2020 года.

Однако, несмотря на это, некоторые торговые точки продолжили в нём работу. В ноябре 2020 года в администрации Перми пояснили, что демонтаж павильона задерживается из-за «несогласия арендаторов добровольно покинуть» павильон.

В мэрии рассказали, что в связи с этим «демонтаж объектов будет принудительным», он запланирован на второй квартал 2021 года.

Сейчас на указанном перекрёстке до сих пор работает как минимум его правое «крыло», где продают продукты питания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.