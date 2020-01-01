Елена Синица Только 15% жителей Прикамья получили премию перед последним Новым годом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным исследования «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие», жители Пермского края в числе тех, кто реже всего получал новогодние премии в 2020 году. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно результатам исследования, лишь 15% респондентов из Пермского края получили новогоднюю премию. Чуть выше показатель в Бурятии (16,5%) и Хабаровском крае (15,4%). В Санкт-Петербурге этот показатель составил 14%. Для сравнения: в Москве перед Новым годом премии получили около 44% работников.

Но чаще всего новогоднюю премию выплачивали жителям Ямало-Ненецкого автономного округа (66,7%) и Иркутской области (53%).



Чуть менее половины опрошенных (49%) сообщили, что их премия составила около 10 тыс. руб. Порядка 34,5% отметили, что размер премии составил от 11 тыс. руб. до 30 тыс. руб., около 9% — от 31 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Ещё 8% сообщили, что она превысила 50 тыс.руб.

Что касается расходования премий, то 22% опрошенных потратили её на подарки, 16% — на погашение долгов и кредитов, ещё 15% — на развлечения и угощения. Около 10% респондентов отметили, что сберегли премию или вложили куда-то.

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