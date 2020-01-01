Татьяна Сукрушева В выходные более ста домов Перми окажутся без воды Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, 6–7 февраля, более ста домов в Перми окажутся без воды из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает компания «Новогор-Прикамье».

В субботу, 6 февраля, с 09:30 до 18:00 воды не будет в домах по адресам:

— ул. Героев Хасана, 113, 123;

— ул. Центральная Ферма, 1, 10, 11, 15, 2, 4а, 5, 8.



С 10:00 на сутки отключат воду в домах по адресам:

— ул. Бригадирская, 12, 2, 20, 26, 4, 8, 9;

— ул. Загарьинская, 3, 6;

— ул. Козьми Минина, 11а, 1а, 2Аа 3, 5, 6, 7, 8, 9;

— ул. Коломенская, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 24а, 26, 3, 30, 32, 34, 4, 49, 5, 55, 57, 5а, 7, 9;

— ул. Косьвинская, 11, 1а, 6, 9;

— ул. Краснополянская, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 5, 7, 8, 9;

— ул. Кустовая, 1, 2, 7;

— ул. Нейвинская, 10, 10/1, 10а, 12, 14, 9;

— ул. Пихтовая, 10, 11, 14, 14а, 2, 24, 24а, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 32, 34, 35, 35а, 36, 36а, 38а, 4, 40а, 41, 42, 43, 8;

— ул. Полазненская, 26.

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