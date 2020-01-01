За сутки прививку от коронавируса в Прикамье поставили более 1,2 тыс. человек 950 из них привились первым компонентом вакцины «Спутник V» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки вакцина «Спутник V» от COVID-19 поставлена 1225 жителям Пермского края.

Из них 950 доз — первый компонент вакцины, 275 — второй.

Таким образом, на 4 февраля в регионе первый компонент поставлен 10,3 тыс. жителей, второй — 2,4 тыс. С начала вакцинации в регион доставлено 21,4 тыс. доз вакцины.

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