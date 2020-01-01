За сутки прививку от коронавируса в Прикамье поставили более 1,2 тыс. человек
950 из них привились первым компонентом вакцины «Спутник V»
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки вакцина «Спутник V» от COVID-19 поставлена 1225 жителям Пермского края.
Из них 950 доз — первый компонент вакцины, 275 — второй.
Таким образом, на 4 февраля в регионе первый компонент поставлен 10,3 тыс. жителей, второй — 2,4 тыс. С начала вакцинации в регион доставлено 21,4 тыс. доз вакцины.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть