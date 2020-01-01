Татьяна Сукрушева В Перми ремонтом квартиры на самоизоляции занимались 8% семей В среднем затраты на работы составили 265 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В период самоизоляции и дистанционной работы 8% пермских семей занялись ремонтом квартиры. Такие данные приводит ВЕТТА с ссылкой на опрос компании «Сбербанк страхование».

Наиболее часто занимались ремонтом жители Москвы и Санкт-Петербурга (по 11%), а также Ярославля, Иваново, Череповца, Мурманска, Тулы и Набережных Челнов (по 9%).

Средние затраты россиян на ремонт составили 265 тыс. руб. По мнению экспертов, многие люди лишились традиционного отпуска и использовали отложенные деньги на обустройство дома.

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