Вакцинация от коронавируса начинается в четырёх частных поликлиниках Перми Всего новая партия распределена по 47 медучреждениям Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край поступила партия из 7,5 тыс. доз вакцины «Спутник V »от COVID-19.

Как уточнили в региональном минздраве, она распределена среди 47 медучреждений. Среди них и четыре частных, расположенных в Перми: ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» и ООО МК «УралМед».

Помимо этого, партия поступила в пермские ГКП №4, ГКП №2, ГП №7, ГБ №6, КБ Свердловского района, ГКБ им. С. Н. Гринберга, ГКП №5, ГКП Перми.

А также в территории: Пермский район, медучреждения Чернушки, Краснокамска, Нытвы, Добрянки, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Березников, Кунгура, Кудымкара, Чайковского, Оханска, Частых, Ильинского, Осы, Барды, Елово, Кишерти, Суксуна, Берёзовки, Орды, Верещагино, Очёра, Карагая, Сивы, Большой Сосновы, Горнозаводска, Чердыни, Красновишерска, Куеды, Октябрьского, Уинского, Губахи и Гайн.

Таким образом, с начала вакцинации в регион поступало 21,5 тыс. доз.

По данным на 3 февраля, первый компонент вакцины поставлен 9,3 тыс. жителей, оба компонента — 2,1 тыс.

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