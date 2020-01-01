Григорий Серёдкин Стал известен соперник «Пармы» в плей-офф еврокубка Им стал болгарский клуб «Рилски Спортист» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: FIBA

Пермский БК «Парма» узнал своего соперника на стадии 1/8 финала Кубка ФИБА Европа. Оппонентом пермской команды станет болгарский клуб «Рилски Спортист», сообщает пресс-служба турнира.

По результаты игры в паре «Пармы» победившая команда сыграет в четвертьфинале с победителем пары «Балкан Ботевград» (Болгария) — «Фрибург Олимпик» (Швейцария).

Отметим, раунд 1/8 и четвертьфинал пройдут с 23 по 25 марта в формате игры на выбывание в четырёх хабах по четыре команды в каждом, в соответствии с сеткой плей-офф (0+). Хозяева четырёх хабов 1/8 финала и четвертьфинала будут объявлены позже. Сам сезон Кубка ФИБА Европа завершится «Финалом четырёх» в апреле.

Напомним, пермская «Парма» с успехом прошла групповой этап еврокубка. Сначала подопечные Казиса Максвитиса обыграли голландский «Донар Гронинген» (93:81). Затем был обыгран ещё один представитель Нидерландов — «Хирос Ден Бос» (85:63).

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