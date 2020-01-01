Елена Синица ПНИПУ частично возвращается к очному обучению с 15 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Часть студентов Пермского «политеха» возвращается к очному формату обучения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Начиная с 15 февраля возобновится контактная аудиторная работа у студентов первых курсов бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Кроме этого, ранее в вузе уже вернулись к очному обучению магистранты второго года обучения, четвёртые курсы бакалавриата и пятые курсы специалитета.

Кроме того, с 8 февраля выйдет с дистанта часть студентов Пермского классического университета. К очному обучению возвращаются бакалавры первого и четвёртого курсов, студенты специалитета первого и пятого курсов, все студенты магистратуры и студенты выпускного курса колледжа профессионального образования.

Студенты очно-заочной и заочной форм обучения продолжат учебный год в онлайн-формате. Кроме этого, отмечается, что занятия, требующие специального оборудования, будут проводиться в аудиториях ПГНИУ. Преподаватели старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания продолжат проводить занятия дистанционно.

К очному обучению также вернётся ПГГПУ. Для студентов очной и очно-заочной форм обучения занятия будут проходить в группах до 30 человек, а для иностранных студентов, вернувшихся из-за рубежа, — при соблюдении двухнедельного карантина.

К традиционному обучению в малых группах с 8 февраля вернутся первые и вторые курсы ПГМУ. Студенты других курсов продолжат обучение в смешанном режиме, как это происходит и сейчас.

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