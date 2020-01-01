В Пермском крае за сутки прививка от коронавируса поставлена 758 добровольцам Большинство вакцинируются первым компонентом «Спутника V» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края вакцину от COVID-19 «Спутник V» поставили 758 человек. Из них 529 вакцинировались первым компонентом, 229 — вторым.

Таким образом, всего в регионе вакцинированы первым компонентом 9,3 тыс. человек, двумя — 2,1 тыс.

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