В Пермском крае за сутки прививка от коронавируса поставлена 758 добровольцам
Большинство вакцинируются первым компонентом «Спутника V»
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По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края вакцину от COVID-19 «Спутник V» поставили 758 человек. Из них 529 вакцинировались первым компонентом, 229 — вторым.
Таким образом, всего в регионе вакцинированы первым компонентом 9,3 тыс. человек, двумя — 2,1 тыс.
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