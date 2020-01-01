«Азот» — победитель престижной премии в области связей с общественностью Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот»АО «ОХК «УРАЛХИМ» стал победителем X региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Приволжье. Антикоронавирусный проект «Ладошки здоровья» пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» назван победителем в номинации «Антикризисные коммуникации в период пандемии», сообщает пресс-служба предприятия.

52 проекта были представлены на конкурс в этом году, из них в шорт-лист вошли 18 работ из шести регионов ПФО: Нижегородской и Саратовской областей, республик Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республики и Пермского края. Защита проектов проходила онлайн. По мнению компетентного жюри, пресс-служба филиала «Азот» показала высокий уровень профессионализма и способность быстро и креативно отвечать на вызовы времени.

Игорь Минтусов, председатель жюри конкурса, глава первой российской PR-компании «НИККОЛО М» (г. Москва), президент Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC), вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО):

— Особый интерес жюри вызвали проекты, заявившиеся во «временную» номинацию этого года, — «Антикризисные коммуникации в период пандемии». Главный критерий оценки проектов — их воздействие на целевую аудиторию. Эксперты также учитывали оригинальность замысла и реализации проекта, наличие стратегического подхода к планированию проекта, эффективность. Проект «Ладошки здоровья» полностью соответствует всем этим требованиям. Неудивительно, что все члены жюри отдали свой голос именно за этот проект.

«Ладошки здоровья» — уникальный назидательно-профилактический проект пресс-службы филиала «Азот». В его основе — личные истории сотрудников предприятия, которым пришлось столкнуться с инфекцией COVID-19. Съёмки и монтаж были произведены силами пресс-службы.Первыми героями проекта стали члены семьи Ивана Губаля, сотрудника предприятия. Азотчик с супругой и двумя полуторогодовалыми детьми проходили лечение в Перми. Находясь в больнице, дети нарисовали рисунок с протянутыми к солнцу детскими ладошками. Именно этот рисунок и стал логотипом проекта с названием «Ладошки здоровья», посвящённого борьбе с COVID-19. Проект состоит из восьми серий. Заключительная серия — интервью врача-инфекциониста Татьяны Танкеевой — в первый день просмотра набрала в сети Интернет более 40 000 просмотров.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Один из самых важных результатов проекта — обратная связь. Мы использовали формат доверительной беседы. Без сценариев и отбора героев. Каждый желающий мог поделиться своей историей: независимо от должности, статуса и умения говорить. Особо отмечу, что в итоге получился проект вне границ. Он обращён к каждому человеку и будет понятен и в России, и за рубежом.

Тизер проекта «Ладошки здоровья» доступен здесь.

Премия «Серебряный лучник — Приволжье» проводится с 2011 года. Она входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный лучник» — одной из самых авторитетных и престижных в области общественных связей в России и за рубежом. Региональные этапы проходят также в г. Вашингтоне (США) и в Чехии под патронатом президента Чешской Республики.

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