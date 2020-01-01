Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Творческие союзы Перми определились со специальными событиями 2021 года Подведены итоги конкурсного отбора на поддержку мероприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: оргкомитет фестиваля «МОНОfest»

Как сообщают в министерстве культуры Пермского края, подведены итоги конкурсного отбора на поддержку мероприятий творческих союзов Пермского края на 2021 год.

Пермское отделение Союза театральных деятелей РФ получило субсидию на проведение нескольких традиционных фестивалей.

Краевой фестиваль-конкурс театральных капустников «Солёные уши» (18 +) планируется по традиции на конец марта (между Днём театра, 27 марта, и 1 апреля); фестиваль-смотр «73-я Пермская театральная весна» должен состояться, как ясно по названию, весной; фестиваль моноспектаклей «МОНОfest» объявил сбор заявок с прицелом на конец мая; фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров Пермского края «Волшебная кулиса» должен пройти в ноябре (возрастные ограничения на фестивалях зависят от конкретных спектаклей).

Как сообщил заместитель председателя Пермского отделения СТД Сергей Баракин, сроки проведения фестивалей — под вопросом, поскольку эпидемиологические прогнозы на весну и лето пока неблагоприятные.

Кроме того, краевой минкульт поддержал субсидией «Театральную неотложку». Проект директора Дома актёра Елены Старостиной подразумевает выезды театральной «бригады» в деревни, учреждения здравоохранения и детские дома, однако сейчас все «подшефные» учреждения закрыты из-за эпидемии ковида, и участники проекта специально создают новые видеозаписи для показа онлайн; среди видеопроектов — представление русской классической литературы из школьной программы в жанре сторителлинга (режиссёр — Дмитрий Огородников), а также интерактивные творческие продукты для детей — лежачих больных.

«Дом актёра. Открытое пространство» в этом году представит 35 театральных событий, среди которых выставки в фойе Дома актёра, традиционные драма-кроссы (их запланировано четыре), а также благотворительные спектакли детской студии «Оперение».

При краевой поддержке состоится XIV Международный фестиваль современной музыки в SOUND 59, который проводит Пермское региональное отделение Союза композиторов России. Программа фестиваля включает в себя концерты современной музыки, творческие встречи с композиторами и исполнителями, лекции и мастер-классы, которые смогут посетить студенты профильных специальностей. Традиционное время проведения фестиваля — сентябрь.

Пермское отделение ВТОО «Союз художников России» получило субсидии на проведение 13 выставок современных пермских художников в Доме художника.

Пермская краевая общественная организация Союза писателей России реализует проект «Литературное Прикамье», который включает культурно-просветительские курсы, краевой литературный фестиваль учащейся молодёжи, выпуск литературно-публицистической газеты «Пермский писатель», книгоиздательскую деятельность, а также повышение квалификации.

Пермская краевая организация Союза журналистов России получила субсидию на проведение фестиваля региональной прессы «Журналистская весна — 2021», который состоится с мая по сентябрь 2021 года.

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