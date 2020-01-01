В Перми квартиры на вторичном рынке жилья продаются в среднем почти по три месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми средний срок экспозиции квартиры на вторичном рынке жилья составляет 81 день. Об этом сообщает аналитический центр ЦИАН.

Согласно исследованию, среднее предложение о продаже квартир (вне зависимости от количества комнат) в данном сегменте составляет 3,5 млн руб.

При этом стоимость пермской «вторички» продолжает расти — за январь она подорожала в среднем на 1,1%, а за весь последний год — на 8,2%.

Что кается стоимости 1 кв. м, то этот показатель (61,9 тыс. руб.) находится на пятом месте в Приволжском федеральном округе. Дороже — в Казани (93,7), Нижнем Новгороде (84,5), Уфе (76,6), Самаре (63,7).

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