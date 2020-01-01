На «бескондукторных» маршрутах Перми безналичная оплата проезда за сутки выросла на 5% Всего первый день эксперимента затронул 26 тыс. пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Департамент транспорта подвёл первые итоги эксперимента с бескондукторным проездом. Напомним, он начался 1 февраля и затронул автобусные маршруты №4 и №80, а также трамвайный маршрут №6.

По данным департамента, всего за первый день пассажиропоток на указанных маршрутах составил 26 тыс. человек, что в среднем является стандартным показателем.

При этом отмечается значительный рост использования безналичной оплаты проезда — за сутки он увеличился в среднем на 5%. Самый заметный показатель — в трамвая маршрута №6, где ещё на прошлой неделе банковской или транспортной картой проезд оплачивали 75% пассажиров, а 1 февраля он сразу вырос до 81,8%.

Напомним, что, несмотря на название эксперимента, до 7 февраля в салонах трамваев и автобусов этих маршрутов всё же находятся кондукторы, но только в роли консультантов. С 15 февраля все действия по безналичной оплате пассажиры должны будут выполнять сами, а оплата наличным способом — через водителя.

Мэрия отмечает, что к этому времени в разы увеличится количество контролёров, которые будут проверять оплату.

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