В Пермском крае за сутки прививку от коронавируса поставили более 400 человек Большинство вакцинировались первым компонентом «Спутника V» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки вакцина от коронавируса «Спутник V» поставлена 453 добровольцам.

Из них 365 человек поставили первый компонент вакцины, 88 — второй.

Таким образом, на 2 февраля в регионе первым компонентом привиты 8847 человек, вторым — 1939 человек. Всего в регионе находятся 13,9 тыс. доз вакцины.

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