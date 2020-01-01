В Пермском крае за сутки прививку от коронавируса поставили более 400 человек

Большинство вакцинировались первым компонентом «Спутника V»

Поделиться
вакцина коронавирус 1

  Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки вакцина от коронавируса «Спутник V» поставлена 453 добровольцам.

Из них 365 человек поставили первый компонент вакцины, 88 — второй.

Таким образом, на 2 февраля в регионе первым компонентом привиты 8847 человек, вторым — 1939 человек. Всего в регионе находятся 13,9 тыс. доз вакцины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться