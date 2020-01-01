Елена Синица Пермь вошла в ТОП-20 российских городов по росту стоимости вторичного жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

За год в Перми стоимость вторичного жилья выросла на 5,3%. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на исследование компании SRG.

По данным исследования, Пермь заняла 17-е место из 20 крупнейших городов России по росту стоимости вторичного жилья в 2020 году.

В тройке лидеров — Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород.

Так, в Санкт-Петербурге стоимость вторичной недвижимости выросла на 20,93%. Средняя цена 1 кв. м в Санкт-Петербурге в январе 2021 года составила 141,2 тыс. руб. (в 2019-м — 116,7 тыс. руб.). На втором месте — Москва. Там рост цен за год составил 16,93% (34,6 тыс. руб.). Стоимость квадратного метра в столице сейчас — 239,3 тыс. руб.

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