Татьяна Сукрушева
В Перми стрела башенного крана упала на строящийся дом
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В Перми в ночь на 1 февраля на строящийся многоэтажный дом по адресу ул. Гашкова, 32 в микрорайоне Вышка-2 упала стрела башенного крана. Застройщиком дома является завод «Машиностроитель». Об этом сообщает «Рифей».
При падении стрела крана разломилась на две части, одна из которых задела балкон и частично повредила кирпичную кладку. Остальные конструктивные элементы здания не пострадали.
Предварительно, пострадавших нет, инцидентом занимается Ростехнадзор.
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