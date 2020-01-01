Татьяна Сукрушева В Перми стрела башенного крана упала на строящийся дом Поделиться Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

В Перми в ночь на 1 февраля на строящийся многоэтажный дом по адресу ул. Гашкова, 32 в микрорайоне Вышка-2 упала стрела башенного крана. Застройщиком дома является завод «Машиностроитель». Об этом сообщает «Рифей».

При падении стрела крана разломилась на две части, одна из которых задела балкон и частично повредила кирпичную кладку. Остальные конструктивные элементы здания не пострадали.

Предварительно, пострадавших нет, инцидентом занимается Ростехнадзор.

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