Григорий Серёдкин Адас Юшкявичус представит «Парму» на «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ Показательная игра состоится 14 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Литовский защитник БК «Парма» Адас Юшкявичус стал единственным игроком пермского клуба, который отправится в Москву на грядущий «Матч всех звёзд» Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, Адас Юшкявичус уже попадал в состав «Сборной звёзд мира» на прошлом «Матче всех звёзд». А в составе «Сборной звёзд России» тогда находились центровой Артём Забелин и защитник Максим Григорьев. Ассистентом главного тренера сборной россиян Евгения Пашутина стал старший тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков. Прошлогодняя игра завершилась со счётом 164:162 в пользу команды легионеров.

Добавим, в 2018 году в матче участвовали два представителя «Пармы» — защитник Иван Ухов и форвард Коди Миллер-Макинтайр. В 2019 году за команду «Звёзд мира» выступил американский форвард Рашард Келли.

Матч звёзд Единой лиги ВТБ — 2021 состоится 14 февраля в Москве на «ВТБ-Арене» (0+). Это будет пятый, юбилейный, показательный матч между «Сборной звёзд России» и Сборной звёзд мира». Обе команды сформированы исключительно из участников лиги.

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