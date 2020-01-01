Григорий Серёдкин
Адас Юшкявичус представит «Парму» на «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ
Показательная игра состоится 14 февраля
Литовский защитник БК «Парма» Адас Юшкявичус стал единственным игроком пермского клуба, который отправится в Москву на грядущий «Матч всех звёзд» Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Напомним, Адас Юшкявичус уже попадал в состав «Сборной звёзд мира» на прошлом «Матче всех звёзд». А в составе «Сборной звёзд России» тогда находились центровой Артём Забелин и защитник Максим Григорьев. Ассистентом главного тренера сборной россиян Евгения Пашутина стал старший тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков. Прошлогодняя игра завершилась со счётом 164:162 в пользу команды легионеров.
Добавим, в 2018 году в матче участвовали два представителя «Пармы» — защитник Иван Ухов и форвард Коди Миллер-Макинтайр. В 2019 году за команду «Звёзд мира» выступил американский форвард Рашард Келли.
Матч звёзд Единой лиги ВТБ — 2021 состоится 14 февраля в Москве на «ВТБ-Арене» (0+). Это будет пятый, юбилейный, показательный матч между «Сборной звёзд России» и Сборной звёзд мира». Обе команды сформированы исключительно из участников лиги.
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