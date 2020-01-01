Елена Синица
Назначен и. о. директора школы «Точка» после ухода Анны Деменевой на работу в департамент образования
Исполнять обязанности директора будет Наталья Бурдина
И. о. директора школы дизайна «Точка» (бывшая средняя школа №43) назначена заместитель директора по учебной работе Наталья Бурдина. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте образования. Такое решение принято в связи с переходом уже экс-директора школы Анны Деменевой на работу в горадминистрацию.
Напомним, с 1 февраля Деменева является начальником департамента образования.
Наталья Бурдина является магистром физико-математического образования и учителем математики высшей категории. Её педагогический стаж составляет 15 лет.
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