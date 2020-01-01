Елена Синица Назначен и. о. директора школы «Точка» после ухода Анны Деменевой на работу в департамент образования Исполнять обязанности директора будет Наталья Бурдина Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Бурдина. Фото: официальный сайт школы «Точка»

И. о. директора школы дизайна «Точка» (бывшая средняя школа №43) назначена заместитель директора по учебной работе Наталья Бурдина. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте образования. Такое решение принято в связи с переходом уже экс-директора школы Анны Деменевой на работу в горадминистрацию.

Напомним, с 1 февраля Деменева является начальником департамента образования.

Наталья Бурдина является магистром физико-математического образования и учителем математики высшей категории. Её педагогический стаж составляет 15 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.