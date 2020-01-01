Выдано разрешение на строительство нового корпуса гимназии №17 Работы должны завершиться в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на строительство нового корпуса гимназии №17. Об этом сообщает издание «Пятница» со ссылкой в пресс-службу мэрии.

Напомним, в октябре 2020 года городские власти представили проект будущего здания нового корпуса гимназии, в ноябре объявили конкурс на строительство. Начальная цена контракта составила 498 млн руб. Заявки принимались до 2 декабря.

На конкурс была подана единственная заявка — от ООО «Юнайт», которое предложило выполнить работы по объявленной начальной цене.



Новый корпус, который будет располагаться рядом с существующим, рассчитан на 550 учеников, общая площадь — 10,5 тыс. кв. м. Оба здания должны быть связаны общим переходом на втором этаже.

По проекту, в блоке «А» на первом этаже планируется разместить вестибюль с гардеробом, мастерскую труда, кабинет кройки и шитья, кабинет кулинарии, помещения медицинского блока, библиотеку с читальным залом и столовую.

На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Кроме того, на втором этаже будут размещены кабинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем — кабинет информатики. На четвёртом — кабинеты психолога и логопеда.

Блок «Б» будет «отдан» под спорт. В частности, в нём запланированы два спортзала, снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми.

Корпус должен быть готов в 2022 году.

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