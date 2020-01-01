Мария Сыропятова Запуск нового оборудования на ЦБК «Кама» запланирован на 5 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Тестовый запуск первой очереди оборудования по производству мелованного картона на ЦБК «Кама» запланирован на 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пробный запуск произойдёт в цехе подготовки древесины (ДПП-2) и цехе белёной химико-термомеханической массы (БХТММ-2). В результате будет получена белёная химико-термомеханическая масса — будущее сырье для производства мелованного коробочного картона.

Ранее плановым сроком ввода в эксплуатацию назывался второй квартал 2020 года. Источники «Нового компаньона» в отрасли связывают перенос запуска нового производства с эпидемиологической ситуацией.

Напомним, создание нового производства в Краснокамске ведётся в рамках реализации импортозамещающего инвестиционного проекта «Производство мелованного коробочного картона». После выхода на проектную мощность объём производства составит 220 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию новых мощностей предполагает создание 350 рабочих мест. Общие инвестиции составили 20 млрд руб.

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