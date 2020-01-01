Григорий Серёдкин В краевой Академии игровых видов спорта появилось отделение регби Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

В составе Академии игровых видов спорта Пермского края начало работу отделение регби. Оно рассчитано на 190 воспитанников, сообщает пресс-служба краевого правительства

К тренировкам приступили игроки и тренеры, перешедшие из городской СШОР «Олимпийские ракетки». Это опытные спортсмены, имеющие опыт выступления во всероссийских соревнованиях, которые тренируются под руководством известного игрока РК «Витязь» Ивана Казанцева. Сейчас 60 спортсменов занимаются в Академии на этапе тренировочной подготовки. Одновременно проходит набор в группы начальной подготовки — для ребят предусмотрено 130 мест.

Отметим, отделение регби в Академии будет работать не только в Перми. Уже открылся филиал в пос. Ленинск Кудымкарского муниципального округа. Готовится к открытию и отделение в Краснокамске.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края:

— Олимпийские игровые виды спорта должны развиваться в рамках краевых учреждений. Это даёт правильную, сбалансированную поддержку спортсменов в соответствии со стандартами подготовки — обеспечение экипировкой, выездами, тренировочным процессом. Мы понимаем, что когда создаём отделение на базе краевого учреждения, есть возможность влиять на развитие вида спорта на территории всего региона. Открытие филиалов в муниципалитетах позволяет расширить контингент занимающихся, а детям — увидеть качественный подход к тренировкам. Для многих из них обучение в краевом учреждении даёт возможность дальнейшего профессионального спортивного роста.

Напомним, ранее Академия пополнилась гандбольной командой — в состав учреждения вошли резервисты ГК «Пермские медведи». Также в структуру Академии входят футбольная, волейбольная и хоккейная команды.

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