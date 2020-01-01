Григорий Серёдкин В краевой Академии игровых видов спорта появилась гандбольная команда В состав учреждения вошли резервисты «Пермских медведей» Поделиться Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Академия игровых видов спорта Прикамья пополнилась новой командой — в состав учреждения включены резервисты гандбольного клуба «Пермские медведи». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Всего в команде 18 спортсменов. Некоторые из них являются студентами и выпускниками колледжа олимпийского резерва Пермского края. В тренерский штаб вошли Максим Одинцов и Юрий Орлов.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края:

— «Пермские медведи» делают ставку на местных игроков, но для этого должна быть выстроена система подготовки, в том числе и переходного этапа из юношеского гандбола в профессиональный. Сегодня спортсмены, чей возраст достиг «молодёжки», тренируются в разных местах, поэтому очень трудно качественно подготовить команду к соревнованиям. Академия — оптимальный вариант для создания базы для подготовки игроков молодежного состава.

Напомним, о планах создания академии гандбола на базе Академии игровых видов спорта Пермского края стало известно в сентябре 2020 года. Также в наступившем году на базе Академии должна появиться академия регби.

Отметим, что сейчас на базе Академии игровых видов спорта Прикамья функционируют академии футбола, хоккея и волейбола.

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