Григорий Серёдкин В Прикамье с 2021 года появятся академии регби и гандбола Поделиться Поделиться Твитнуть

На базе Академии игровых видов спорта Пермского края будут созданы академия регби и академия гандбола. Об этом на публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета Пермского края за 2019 год сообщил вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков.

Открыть академии планируется с 2021 года. Отметим, сейчас на базе Академии игровых видов спорта Прикамья функционируют академии футбола, хоккея и волейбола. Суммарно в них занимаются 839 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.