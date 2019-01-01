Григорий Серёдкин
В Прикамье с 2021 года появятся академии регби и гандбола
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На базе Академии игровых видов спорта Пермского края будут созданы академия регби и академия гандбола. Об этом на публичных слушаниях по отчёту об исполнении бюджета Пермского края за 2019 год сообщил вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков.
Открыть академии планируется с 2021 года. Отметим, сейчас на базе Академии игровых видов спорта Прикамья функционируют академии футбола, хоккея и волейбола. Суммарно в них занимаются 839 человек.
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