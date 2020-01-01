Уполномоченный по правам человека в Пермском крае проверил соблюдение прав задержанных на воскресной акции Поделиться Поделиться Твитнуть

Перекрытие ул. Куйбышева правоохранительными органами 31 января. Фото: социальные сети

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в своём instagram-аккаунте сообщил, что посетил Дзержинский отдел полиции города Перми, куда также были доставлены задержанные участники несогласованной акции, состоявшейся 31 января.

«Отмечаю, что доставленные в отдел полиции оформлялись должным образом, в максимально короткие сроки оформлялись положенные в таких случаях документы, доставленные находились в актовом зале отдела, в основном с ними работали полицейские-женщины. Жалоб на применение физической силы, незаконные методы опроса и иные неправомерные действия сотрудников полиции не поступало. В отделе имеется вся информация о надзорных органах по защите прав человека, доступная каждому», — написал Павел Миков.

Также он уточнил, что в отделе находился один несовершеннолетний задержанный, а в основном это были «молодые люди 20–27 лет».

«В связи с обострением хронических заболеваний двум доставленным в отдел полиции вызывалась бригада скорой помощи, оба госпитализированы в городские больницы», — добавил уполномоченный по правам человека.

Напомним, в акции 31 января, по версии правоохранительных органов, участвовало «около 600 человек», при этом часть участников была задержана. Информацию о количестве задержанных официально ГУ МВД пока не предоставило, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 83 человека, организаторы говорят о «сотнях».

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