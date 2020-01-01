По данным правоохранительных органов, в воскресной акции в Перми участвовало около 600 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: социальные сети

По данным правоохранительных органов, в несанкционированной акции в Перми 31 января приняли участие порядка 600 человек, что примерно в три — три с половиной раза меньше, чем во время прошлой акции 23 января.

При этом во время вчерашнего мероприятия было больше задержаний. ГУ МВД официально не сообщает о количестве задержанных; по данным «ОВД-Инфо», их было 83, организаторы говорят о «сотнях».

В городских пабликах десятки пользователей указывали, что их «задержали, но вскоре отпустили», другие оставляли посты, о том, что их везут в какой-либо отдел полиции.

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