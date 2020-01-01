Из-за шествия в Перми перекрыли несколько улиц На время было перекрыто движение на ул. Ленина, Куйбышева, Чкалова, Комсомольском проспекте Поделиться Поделиться Твитнуть

Сотрудники правоохранительных органов на перекрёстке ул. Ленина и Попова. Фото: соцсети

В Перми днём 31 января из-за шествия сторонников Алексея Навального полиция перекрыла несколько улиц по ходу движения колонн.

Сторонники Навального собрались в полдень на «Тихом Компросе» около ДК им. Солдатова. Организаторами предполагалось шествие аналогичное тому, которое состоялось в прошлую субботу, то есть по аллее Комсомольского проспекта к площади у Театра-Театра (накануне власти объявили о перекрытии подходов к театру). При этом акция эта вновь не была согласована с властями и ГУ МВД РФ по Пермскому краю накануне предупреждало об ответственности в случае участия в ней.



В начале первого сотрудники полиции и Росгвардии полностью перекрыли (в том числе и для автомобилистов) все выходы к центру города. Поэтому участники шествия попытались обойти перегороженные участки по ул. Куйбышева. Но и там полиция и Росгвардия перекрыла улицу в районе БЦ Green Plaza.

Часть оставшихся участников шествия двинулась по ул. Куйбышева к ул. Чкалова, перекрёсток которой также был на время перекрыт. Отметим, что сотрудники правоохранительных органов также параллельно перемещались по ходу движения участников.

Часть разрозненных колонн удалось обходными путями пройти по центральной части Комсомольского проспекта через «памятник медведю», затем по ул. Ленина до перекрёстка с ул. Борчанинова, который в итоге также временно был перекрыт как для пешеходов, так и для автомобилистов и общественного транспорта примерно с 13:30 до 14:10.

В итоге ряды участников шествия редели и к 14 часам в центре оставались локальные группы из нескольких десятков человек.

О количестве участников судить сложно: ни штаб, координирующий акцию, ни полиция пока данные не оглашали.

Согласно видео- и фотоматериалам в городских «пабликах», максимальное количество участников было в районе ДК Солдатова — порядка 2 тыс. человек. К центру города локальными группами дошли пара сотен человек.

Отметим, что, в отличие от прошлой акции, на которой никого не задержали, в этот раз были «точечные» задержания в каждом из очагов шествия.

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