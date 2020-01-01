На этой неделе в Перми ожидается похолодание до -15° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В наступившей рабочей неделе, с 1 по 5 февраля, в Перми ожидается похолодание.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, понедельники и вторник будут тёплыми с дневной температурой до -2°, но уже в среду похолодает днём до -9°, и этот день станет самым холодным на неделе.

При этом ночь на среду также ожидается самой холодной на неделе, когда температура воздуха опустится до -15°

В четверг и пятницу ожидается небольшое потепление, которое, ориентировочно, закончится в выходные с новой волной похолодания.

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