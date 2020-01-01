В Пермском крае выявлено 287 новых случаев заражения COVID-19 Количество заражённых достигло 39,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 287 новых случаев заражения COVID-19. Среди новых заболевших 66 человек проходят лечение в больницах, 221 — амбулаторно.

Большая часть заболевших (88 человек) — в возрасте от 30 до 49 лет, ещё 80 человек — старше 65 лет, 75 человек — в возрасте 50–64 лет.

Общее число инфицированных коронавирусом в регионе достигло 39 515 человек. Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни — 0,98.

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